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貿聯6月每股賺6.05元 純益逾11億 年增六成

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
貿聯董事長梁華哲。聯合報系資料照
貿聯董事長梁華哲。聯合報系資料照

線束大廠貿聯-KY（3665）昨（27）日公告自結6月稅後純益11.8億元，年增60.78%，單月每股純益6.05元。法人看好，隨著下半年旺季到來，貿聯業績可望持續上揚。

貿聯先前已公布6月營收85.18億元，創單月新高，月增15.9%，年增63.8%，主要受惠高效能運算（HPC）需求持續強勁，第2季、上半年業績亦登頂。貿聯本季台南、馬來西亞及越南廠各有新產線開出，法人看好下半年有望恢復營收與毛利率年增格局。

貿聯第2季營收232.47億元，季增11.4%、年增37.3%，創單季新高；上半年營收441.11億元，年增34%，創同期新高。

展望後市，貿聯之前表示，目前整體客戶需求趨勢及公司中長期展望並無重大變化，專案推進情況仍維持穩健，並持續看好高效能運算及半導體設備等長期成長動能。

看好AI商機，貿聯6月宣布以現金收購Interplex集團的資料通訊業務InterplexDatacom，貿聯將支付包括交易企業價值8.5億美元，另附最高5,000萬美元的或有價金，依股份買賣協議約定在特定條件達成下於後續年度支付。合計最多將投下9億美元（約新台幣287億元）。

貿聯總經理鄧劍華表示，此交易為貿聯30年發展歷程中最新重要策略布局，透過整合Interplex Datacom業務，貿聯將進一步鞏固整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，持續推動產品朝向更高複雜度、更高附加價值的方向發展。

美系外資預期，貿聯未來成長動能主要來自AI基礎建設升級、光學互連導入與半導體資本支出回升。尤其AI平台由輝達GB200、GB300升級至VR200與VR Ultra後，電力價值顯著提升，帶動貿聯電源線束收入快速成長，同時，CPO與光學方案有望成為中長期新引擎。

貿聯昨天股價下跌55元，收2,150元，成交量2,000多張。

貿聯 營收 馬來西亞

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