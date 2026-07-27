工業電腦廠磐儀（3594）昨（27）日宣布，與統一資訊攜手打造WMS智慧倉儲解決方案，正式導入磐儀智慧工廠並順利上線運作，雙方合作邁入實地驗證。雙方預計下一步將推動該方案普及至更多有意數位轉型的企業客戶，有望為磐儀業績增添新動能。

磐儀指出，此方案結合公司的工業用PDA行動裝置，整合統一資訊LumineOne WMS（倉儲管理系統）軟體優勢，推出軟硬整合的智慧倉儲解決方案，協助製造業從人工作業升級為數位化管理。

磐儀表示，導入以「WMS＋工業行動裝置」深度整合為核心，鎖定倉儲現場痛點，落地三大應用。首先，透過急件驗收看板，當產線有緊急進料需求時，系統即時顯示警示，取代人工電話或郵件通知，讓IQC人員可即時掌握狀況，縮短反應時間並避免缺料風險。

其次，在倉管流程方面，LumineOne WMS系統完整涵蓋入庫、出庫與庫存管理，支援批號、效期與序號追蹤，全面取代傳統手寫記錄與人工ERP輸入。導入後，透過自動驗證機制有效降低漏掃與輸入錯誤，磐儀工廠庫存正確率穩定維持在99%以上。

第三，現場導入磐儀集團旗下磐旭智能研發的倉儲型6吋PDA裝置，支援條碼與QR Code掃描，與WMS即時連線。倉儲人員可直接在現場完成所有操作，無需往返工作台與產線，大幅提升作業效率。

在業績表現方面，磐儀今年6月營收2.64億元，月增1.3%、年增43.8%；累計磐儀上半年營收為12.3億元，年增41.2%，為歷史新高紀錄。

展望後市，磐儀董事長李明預期今年營運將優於去年，業績將有雙位數增長。