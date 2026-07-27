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寶雅獲利猛 寫兩大驚喜

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

寶雅（5904）昨（27）日公布第2季財報，第2季稅後純益8.6億元，年增46%，每股純益（EPS）8.15元；累計上半年稅後純益18.5億元，年增34.7%，EPS達17.45元，單季及上半年獲利雙創同期新高。

寶雅第2季營收69.3億元，季減2.3%、年增14.7%；營業毛利31.1億元，毛利率44.9%；營業利益10.6億元，年增46.1%，營業利益率15.4%。累計上半年營收140.2億元，年增13.7%；營業毛利63.1億元，毛利率45%；營業利益22.9億元，營業利益率16.4%，獲利表現持續優於去年同期。寶雅截至6月底，全台共有483家門市。

法人指出，寶雅近年成長動能已逐步由新店型 Poya Beauty 接棒，成為帶動營運的第二成長曲線。相較傳統大型門市，Poya Beauty以約100坪的小型店切入商場、百貨，街邊店則約300至400坪，美妝商品占比提高至五成以上，高於傳統門市的三至四成，不僅提升坪效，也有助於帶動毛利率。

成本控制方面，小型店型有效降低資本支出及人事成本。

以2025年為例，寶雅新增約60家門市，全年資本支出僅約10億元，隨著Poya Beauty占比持續提升，加上自助收銀設備擴大導入，法人預期未來營運費用率仍有下降空間，將持續支撐獲利能力。

數位服務方面，寶雅持續導入App會員整合、POYA Pay、自助結帳等功能，提升整體購物便利性與消費效率。商品策略上，也持續擴大各國彩妝、話題保養與人氣新品布局，反映新世代消費者對美感體驗與個人風格的多元需求。

寶雅同樣深化自有品牌佈局，以貼近消費者日常需求為核心，打造橫跨美妝保養、穿搭配件等七大品牌，逐步建立完整的自有品牌版圖。展望第3季，瞄準IP聯名商機，寶雅線上買首度攜手韓國人氣IP「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」，推出六款聯名生活用品，以加價購方式吸引消費者，藉由限定周邊帶動暑期買氣。

寶雅 營收 財報

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