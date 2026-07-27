聽新聞
0:00 / 0:00
巧新減資 每股退2.5元
巧新現金減資25%，每股退還2.5元。巧新（1563）昨（27）日公告，將申報辦理2026年現金減資換發股票作業，減資比率25%，每股將退還股東現金2.5元；舊股最後交易日為8月26日，新股預計9月7日上市交易。
此次現金減資將銷除普通股5,640萬2,035股，減少資本額5.64億元。減資完成後，實收資本額將由22.56億元降至16.92億元，扣除庫藏股後，流通在外股數同步調整為約1.62億股。
依巧新2026年第一季經會計師核閱財務報表設算，減資後每股淨值將由38.02元提高至47.25元。公司表示，目前營運資金充足、現金流穩健，辦理現金減資主要基於整體財務規劃，藉由退還股款提升資金使用效率、調整資本結構，並在獲利維持穩定的情況下，增進股東權益報酬率及每股盈餘表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。