巧新減資 每股退2.5元

巧新現金減資25%，每股退還2.5元。巧新（1563）昨（27）日公告，將申報辦理2026年現金減資換發股票作業，減資比率25%，每股將退還股東現金2.5元；舊股最後交易日為8月26日，新股預計9月7日上市交易。

此次現金減資將銷除普通股5,640萬2,035股，減少資本額5.64億元。減資完成後，實收資本額將由22.56億元降至16.92億元，扣除庫藏股後，流通在外股數同步調整為約1.62億股。

依巧新2026年第一季經會計師核閱財務報表設算，減資後每股淨值將由38.02元提高至47.25元。公司表示，目前營運資金充足、現金流穩健，辦理現金減資主要基於整體財務規劃，藉由退還股款提升資金使用效率、調整資本結構，並在獲利維持穩定的情況下，增進股東權益報酬率及每股盈餘表現。