聽新聞
0:00 / 0:00

航空族群雙多 營運俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

暑假旅遊旺季帶動航空客運需求全面升溫，歐洲、日本及東南亞航線幾乎班班滿載，雖然有高油價壓力，受惠於航空貨運需求熱絡，航空類股受惠雙利多加持，華航（2610）領軍長榮航、台灣虎航及星宇本季營運看俏。

華航、長榮航昨（27）日盤中最高漲幅都超過達3%，華航收盤時收最高來到21.25元、漲幅為3.66%；長榮航空收盤時來到41.95元、漲幅為3.07%；星宇航空、台灣虎航漲幅超過2%，星宇航空收盤價為21.6元，台灣虎航則來到55.5元。

華航表示，第2季以來AI伺服器、半導體設備等高科技貨源持續強勁，季節性水果及高價急件同步挹注營收。展望第三季，AI、半導體及資通訊產品仍將支撐航空貨運需求，公司將持續善用客、貨機運能，積極爭取高價包艙及包機業務，以提升收益。

長榮航空也指出，高科技產品、跨境電商及生鮮貨運需求同步升溫，將依市場需求靈活調整全球航網運能，擴大高收益貨源布局，掌握第3季及第4季傳統貨運旺季商機。

積極拓展長程航網的星宇航空，同樣看好航空貨運長期發展，看好AI供應鏈將持續推升全球航空貨運需求，星宇已訂購十架A350F全貨機，預計2028年起陸續交機投入營運，未來將與客運航網相互搭配，打造完整客、貨運布局，搶攻高附加價值物流市場。

長榮航空 華航 星宇航空

延伸閱讀

華航、長榮航及星宇暑假載客率再衝高 股價現人氣

航空業高運價、高客運量 支撐營運

旅遊市場持續升溫與中東情勢影響 航空三雄掀歐洲擴點大戰

貨櫃三雄後市展望樂觀

相關新聞

貿聯6月每股賺6.05元 純益逾11億 年增六成

線束大廠貿聯-KY（3665）昨（27）日公告自結6月稅後純益11.8億元，年增60.78%，單月每股純益6.05元。法人看好，隨著下半年旺季到來，貿聯業績可望持續上揚。

環球晶違約交割1103萬 今年櫃買第11起達揭露標準案件

櫃買中心今天公布投資人違約交割資訊，上櫃半導體矽晶圓廠環球晶達違約資訊揭露標準，違約交割金額新台幣1103萬元，為今年以...

大量6月EPS2.69元 在手訂單創高

大量（3167）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（27）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益2.43億元，年增165.28%，每股純益2.69元。

宏碁Chromebook銷售報捷

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺Chromebook業務報捷。受惠教育市場需求提升，宏碁第2季在泛歐Chromebook市場以36%市占率位居第一，年增8.4%，約為整體產業成長率的兩倍（均值2.5%），展現穩健的市場競爭力與動能。

世界銷售均價逐季升溫

晶圓代工廠世界先進（5347）預計8月4日召開法說會公布展望。世界先進日前公布6月營收59.77億元，創新高，月成長40.9%，年成長33.6%；累計第2季合併營收142.45億元，季增14%、年增22%，為歷年次高紀錄。法人看好，受惠市場需求提升下半年成熟製程報價上漲，銷售均價有機會逐季升溫。

華星光、上詮迎CPO商機

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（27）日發布最新報告指出，隨著輝達出貨新一代Spectrum-X 共同封裝光學（CPO）交換器給部分合作夥伴、博通的51.2T Bailly CPO交換器持續小量出貨，象徵CPO邁入量產階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。