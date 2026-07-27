航空族群雙多 營運俏

暑假旅遊旺季帶動航空客運需求全面升溫，歐洲、日本及東南亞航線幾乎班班滿載，雖然有高油價壓力，受惠於航空貨運需求熱絡，航空類股受惠雙利多加持，華航（2610）領軍長榮航、台灣虎航及星宇本季營運看俏。

華航、長榮航昨（27）日盤中最高漲幅都超過達3%，華航收盤時收最高來到21.25元、漲幅為3.66%；長榮航空收盤時來到41.95元、漲幅為3.07%；星宇航空、台灣虎航漲幅超過2%，星宇航空收盤價為21.6元，台灣虎航則來到55.5元。

華航表示，第2季以來AI伺服器、半導體設備等高科技貨源持續強勁，季節性水果及高價急件同步挹注營收。展望第三季，AI、半導體及資通訊產品仍將支撐航空貨運需求，公司將持續善用客、貨機運能，積極爭取高價包艙及包機業務，以提升收益。

長榮航空也指出，高科技產品、跨境電商及生鮮貨運需求同步升溫，將依市場需求靈活調整全球航網運能，擴大高收益貨源布局，掌握第3季及第4季傳統貨運旺季商機。

積極拓展長程航網的星宇航空，同樣看好航空貨運長期發展，看好AI供應鏈將持續推升全球航空貨運需求，星宇已訂購十架A350F全貨機，預計2028年起陸續交機投入營運，未來將與客運航網相互搭配，打造完整客、貨運布局，搶攻高附加價值物流市場。