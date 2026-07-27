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鉅明出貨美無人機廠商

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）切入無人機供應鏈，目前正出貨零配件供美國無人機生產商使用；同時，並進行其他認證，有望進一步打進航太等軍工產業鏈。

鉅明表示，該公司投資於和發產業園區的新廠開始運轉後，配置有高階精密加工產線，可進行鋁、不銹鋼、鈦合金等多材質加工，看準全球非紅供應鏈合作網絡的興起，內部投入無人機等零配件的研發，並有初步成果。

目前已取得美國一家無人機生產商的訂單，供其完成組裝後，再銷往烏克蘭；雖然此一業務所占整體營收比重不高，惟該公司正加緊擴張營運領域，正向多家航太廠商申請認證，若能如期通過，即有新單進帳，可為營運表現進一步加持。

另外，鉅明為配合主力客戶高爾夫球品牌商TaylorMade長線需求，正推進越南投資案，去年在同奈省工業區購地，分兩階段啟動建廠計畫；歷經完成第一期廠房與生產設備部署，並取得執照申請等，今年3月份已開始量產、出貨。

該公司的越南廠產線以金屬粉末射出成型（MIM）技術為主，具備高度塑形能力，與傳統CNC加工或鑄造方式相比，不僅成本更具優勢，生產時程也較短，初期將聚焦於高爾夫球具所需的螺絲、螺帽等特殊規格配件，供應給同為 TaylorMade代工的明安使用。

無人機 航太 烏克蘭

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