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隱形眼鏡三雄加速擴產

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台灣隱形眼鏡廠全球市場滲透率持續提升，擴產腳步同步加快。隨矽水膠等高階產品出貨增加，隱形眼鏡三雄晶碩（6491）、視陽及望隼全面擴充產能，三雄新產能自今年下半年起陸續到位，為2027年營運成長蓄積動能。

晶碩今年月產能將由1.05億片增至1.18億片、年增12%；視陽因訂單需求強勁，將馬來西亞廠擴產時程提前一季，第4季月產能將達6,300萬片；望隼則預計明年第1季前將全球月產能由5,905萬片拉升至近8,100萬片，增幅逾37%。

法人指出，這波擴產除反映訂單需求暢旺，也與產品結構升級有關。隨消費者對配戴舒適度、眼部健康及美妝需求提高，高單價矽水膠、具新技術的彩片及功能型鏡片滲透率攀升，成為台廠新一波成長動能。

晶碩今年擴產重心鎖定矽水膠，第2季已完成大溪廠500萬片月產能擴充，使該廠月產能增至1,500萬片，下半年還將再增加500萬片，年底月產能達2,000萬片；南通廠也已完成300萬片擴產，月產能增至800萬片。加計營運主力龜山廠，晶碩今年底月產能將由1.05億片提高至1.18億片。海外擴產也持續推進，越南廠預計2027年新增1,000萬片水膠月產能，2028年進一步擴至2,000萬片。

產品方面，法人預估晶碩今年矽水膠營收占比約15%至17%，隨日本、歐洲市場滲透率提升，明年有機會突破20%，搭配新增產能陸續開出，成為後續營運成長主力。

視陽擴產腳步同樣加快。馬來西亞為其唯一生產基地，在亞洲及美洲客戶需求強勁下，原訂明年第1季達成的月產能6,300萬片目標，將提前至今年第4季完成。由於製程已趨成熟，新產線完成調整後可快速投產。目前彩片營收占比約三成，後續將持續提高矽水膠彩片及功能型鏡片比重。

望隼目前產線維持滿載，訂單能見度已延伸至2027年，並將同步擴充江蘇河陽廠及台灣竹南新廠，新產線自今年第3季起陸續開出，預計明年第1季前全球月產能由5,905萬片增至近8,100萬片。日本高階矽水膠產品今年首季取得認證、第2季開始出貨，下半年可望進一步放量。

隱形眼鏡 馬來西亞 晶碩

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