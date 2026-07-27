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豐興新盤價全面持平

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）開新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面持平，鋼筋實際成交約每公噸1.68萬元至1.7萬元，顯示下游買氣依然低迷，上市電爐廠持續處於橫向整理。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩定橫向整理。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每公噸350美元，美國貨櫃廢鋼持平為330美元，澳洲鐵礦砂由每公噸101.3美元跌為98.9美元。

上市鋼廠主管指出，國內建築用鋼市場陷入「漲不動、跌不下」的僵持局面，昨天豐興鋼筋、型鋼及廢鋼全面維持平盤，是連續第二周不調整價格。

關鍵在於，鋼筋理論損益平衡價約在每公噸1.75萬元上下，但實際成交價格低於成本線約500至700元。若鋼廠繼續以低價搶單，不僅無法改善獲利，還可能讓市場進到惡性循環。因此，鋼廠即使面對接單不足，也普遍不願再向下調價，希望透過守價、減產及等待需求回升，逐步改善供需結構。

上市鋼廠主管指出，近期大陸鋼市需求低迷，庫存量持續累積，高成本與出貨壓力並存，短期鋼價仍可能震盪偏弱，加上近期高溫、雨季及房地產低迷仍壓抑終端採購。

值得關注的是，國際原料並未全面轉弱。大陸6月鐵礦砂進口量達1.1億公噸，為六個月高點，上半年進口量年增6.3%。

但同期粗鋼產量年減3%，顯示鋼廠仍在補充進口原料，實際鋼材需求則呈現產業分化，製造業相對有韌性，房地產與建築用鋼仍偏弱。鐵礦砂供應增加及港口庫存偏高，可能限制原料價格漲幅，但原料成本亦未崩跌，鋼廠降價空間因而受到壓縮。

上市鋼廠主管表示，鋼筋等建築用鋼當前確實受困，鋼廠可採取的策略相當有限，當下只能先消極等待，期待雨季結束、公共工程及工地施工恢復後，剛性需求逐步回流。

其次，積極減產是可行方向，將產量降至與實際需求相符的水準，減產三至四成或或高達五成以上，才能真正減輕庫存與資金壓力，因為在需求不足的情況下，多生產不但無法增加利潤，反而可能形成更多庫存、占用現金並加重虧損。

豐興 澳洲 日本

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