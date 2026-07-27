中碳搶攻AI電力商機

中碳（1723）鎖定AI伺服器BBU先進碳材料，隨日本客戶認證、新廠導入及屏南擴產推進，據悉，該公司更已提前備妥數百公噸材料庫存，因應客戶產線啟動需求立即供料。中碳有望從傳統煤化工廠轉型為AI電力基礎建設材料供應商。

AI算力軍備競賽擴張，正由晶片、伺服器及散熱，推向電網與備援電力。據了解，中碳已依日本指標客戶需求調整產品，累計送出超過40個樣品，認證進度接近完成，並提前完成備貨程序。該客戶供應歐美主要AI伺服器品牌，新廠預計年底完成，中碳產品可望同步導入。

大型AI模型訓練與推理會造成電力負載劇烈波動，BBU必須在毫秒間釋放大電流，維持伺服器運作至不斷電系統或發電機接手。隨單一機櫃功率攀升，具備高功率密度、快速充放電與長循環壽命的超級電容、混合型超級電容（HSC）及鋰離子電容器（LIC），正由選配元件升級為AI資料中心的重要基礎設備。

根據國際市況，2026年上半年中國大陸部分鋰離子電池工廠訂單甚至暴增30倍。至6月底，35家儲能企業累計簽約約550GWh，中國新型儲能專案採招容量達383.43GWh、年增121.8%。官方並設定2030年新型儲能裝機達3億千瓦，較2025年底1.36億千瓦逾倍增，「算電協同」政策將持續串聯算力、電網與儲能產業。

業內指出，這股需求正向上游關鍵材料擴散。隨BBU朝400V、800V高壓架構升級，儲能元件對導電性、熱穩定性、純度及一致性的要求同步提高，高性能負極材料與先進碳材成為決定充放電效率及安全性的核心。

依HSC、LIC產品、新廠時程及AI資料中心用途研判，市場推測，中碳的客戶可能為日本大型能源上市公司，該公司正擴充混合型超級電容產能，並鎖定AI資料中心備援及尖峰負載市場。

為承接後續需求，中碳屏南廠正擴建年產500公噸先進碳材料工廠，首期250公噸；等方性石墨塊材產線則規劃720公噸，首期240公噸。兩項首期工程預計2027年第1季完成，第二季起貢獻營收。若全產運轉，估可增加約5億元營收，碳材料營收占比可望提高至約20%。

中碳原有煤焦油瀝青、介相碳微球及一貫化碳材料製程，可向高功率負極、活性碳、HSC／LIC材料及半導體等方性石墨延伸，同時切入AI伺服器、儲能及碳化矽半導體市場。投資觀察重點將落在日本客戶認證、首批訂單及2027年新產能開出；若三項催化劑依序落地，中碳營運將由傳統化工循環，轉向AI與新能源雙引擎成長。