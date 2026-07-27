波若威獲利／6月自結 EPS 達0.82元 單月年增8%

光通訊廠波若威（3163）公告6月自結財報，單月合併營收為1.81億元、年減11.5％，稅前淨利7,700萬元、年成長約20％，自結稅後淨利6,600萬元，相較去年同期增加8％，每股純益0.82元。

由於波若威先前已經公告過4月及5月自結財報，因此可推算出今年第2季自結財報表現，單季合併營收為5.92億元，稅前淨利9,400萬元，稅後淨利8,900萬元，每股純益1.10元，表現為近一年以來單季低點。

此外，觀察波若威近期股價表現，27日收盤上漲5.39％至743元，股價力守在月線之上，在籌碼面上，三大法人一共買超35張，結束連續兩個交易日賣超，當中又以自營商買超24張為多數，且已連續六個交易日買超。