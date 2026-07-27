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環球晶違約交割1103萬 今年櫃買第11起達揭露標準案件
櫃買中心今天公布投資人違約交割資訊，上櫃半導體矽晶圓廠環球晶達違約資訊揭露標準，違約交割金額新台幣1103萬元，為今年以來上櫃市場第11次達違約資訊揭露標準案件。
根據台股「T+2」交割制度，櫃買中心今天公告的違約交割案件，為7月23日股票交易所衍生的違約交割。櫃買中心資料顯示，環球晶違約交割案由第一金證券嘉義分公司及國泰證券台中分公司通報，違約交割總金額1103萬元。
環球晶為今年以來上櫃市場第11次達違約資訊揭露標準案件。此前包括環宇-KY、聯亞、金居、穩懋、信驊、群聯、旺矽及台燿均曾遭公告，其中金居與穩懋各有2次達違約資訊揭露標準；以金居4月21日違約交割金額1億1083萬元最高。
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