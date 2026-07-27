快訊

中和家庭悲劇！公公疑因孫女管教問題持刀割頸殺媳婦...動機待釐清

巴西黃豆不是致癌油唯一元凶！第三方調查揪出中聯油脂三大管理漏洞

陳庭妮遭疑赴美生產、沒在台登記 經紀人一次澄清兩大疑點

聽新聞
0:00 / 0:00

環球晶違約交割1103萬 今年櫃買第11起達揭露標準案件

中央社／ 台北27日電
上櫃半導體矽晶圓廠環球晶。 聯合報系資料照
上櫃半導體矽晶圓廠環球晶。 聯合報系資料照

櫃買中心今天公布投資人違約交割資訊，上櫃半導體矽晶圓廠環球晶達違約資訊揭露標準，違約交割金額新台幣1103萬元，為今年以來上櫃市場第11次達違約資訊揭露標準案件。

根據台股「T+2」交割制度，櫃買中心今天公告的違約交割案件，為7月23日股票交易所衍生的違約交割。櫃買中心資料顯示，環球晶違約交割案由第一金證券嘉義分公司及國泰證券台中分公司通報，違約交割總金額1103萬元。

環球晶為今年以來上櫃市場第11次達違約資訊揭露標準案件。此前包括環宇-KY、聯亞、金居、穩懋信驊、群聯、旺矽及台燿均曾遭公告，其中金居與穩懋各有2次達違約資訊揭露標準；以金居4月21日違約交割金額1億1083萬元最高。

環球晶 穩懋 信驊

延伸閱讀

四貸同堂慎防融資斷頭 法人：高槓桿成台股最大風險

三新兵上櫃 本周審議

國巨股價從高點腰斬 多檔主動式ETF淪為重災區

股市熱…高資產資金悄悄回流品牌豪宅 台中豪宅市場傳出多筆高總價交易

相關新聞

環球晶違約交割1103萬 今年櫃買第11起達揭露標準案件

櫃買中心今天公布投資人違約交割資訊，上櫃半導體矽晶圓廠環球晶達違約資訊揭露標準，違約交割金額新台幣1103萬元，為今年以...

波若威獲利／6月自結 EPS 達0.82元 單月年增8%

光通訊廠波若威（3163）公告6月自結財報，單月合併營收為1.81億元、年減11.5％，稅前淨利7,700萬元、年成長約20％，自結稅後淨利6,600萬元，相較去年同期增加8％，每股純益0.82元。

昇達科獲利／自結上半年損益 每股賺8.15元超過去年全年

低軌衛星與無線通訊元件廠昇達科（3491）27日公布2026年上半年營運成果。受惠於全球低軌衛星（LEO）相關通訊產品需求持續放量，自結上半年合併營收19.22億元，年增70%，續創同期新高，其中LEO產品營收成長率高達147%，貢獻顯著。

大量獲利／自結6月 EPS 2.69元 年增158.65%

大量（3167）有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，27日應證交所要求公告自結財報，今年6月營收10.41億元，年增139.66%。稅後純益2.43億元，年增165.28%；每股稅後純益2.69元，年增158.65%。

中光電財報／第2季續虧 EPS -0.2元

中光電（5371）董事會27日通過今年第2季財報，單季稅後純損7,729.7萬元，較首季虧損1.19億元收斂，較去同期由盈轉虧；每股稅後純損0.2元。中光電將於28日舉行線上法說會，說明第2季營運結果及展望下半年市場景氣。

景美辦現增3,500張 每股訂價338元

半導體測試介面相關供應商景美（7899）今日公告辦現增3,500張，每股訂價338元。相較今日收盤價345元，價差僅7元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。