環球晶違約交割1103萬 今年櫃買第11起達揭露標準案件

中光電（5371）董事會27日通過今年第2季財報，單季稅後純損7,729.7萬元，較首季虧損1.19億元收斂，較去同期由盈轉虧；每股稅後純損0.2元。中光電將於28日舉行線上法說會，說明第2季營運結果及展望下半年市場景氣。

2026-07-27 17:23