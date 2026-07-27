饗食天堂母公司 饗賓送件申請上市

台灣證券交易所今天公告，包括知名餐飲集團饗賓餐旅，與欣雄天然氣等2家公司，今天送件申請股票上市，不含創新板在內，分別成為今年第12家和第13家國內公司申請股票上市。

饗賓為台灣知名連鎖餐飲集團，旗下擁有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯等多個知名品牌。

根據證交所提供的公開說明書摘要資料，饗賓公司負責人陳毅航，公司地址在桃園市大園區，實收資本額新台幣6.09億元，主要產品為餐點製作、顧客服務。饗賓2025年稅前盈餘9.27億元，每股稅後淨利12.60元。

欣雄則為服務高雄地區的天然氣公司，營業供氣區域主要涵蓋原高雄縣16個鄉鎮市，同時也為高雄市內的各大工業區與產業園區提供服務。

根據證交所提供資料，欣雄天然氣公司負責人朱文煌，公司地址在高雄市鳳山區，實收資本額31.53億元，主要產品為天然氣銷售等業務。欣雄2025年稅前盈餘8.48億元，每股稅後純益2.16元。