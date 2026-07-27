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昇達科獲利／自結上半年損益 每股賺8.15元超過去年全年

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

低軌衛星與無線通訊元件廠昇達科（3491）27日公布2026年上半年營運成果。受惠於全球低軌衛星（LEO）相關通訊產品需求持續放量，自結上半年合併營收19.22億元，年增70%，續創同期新高，其中LEO產品營收成長率高達147%，貢獻顯著。

昇達科自結第2季營收9.02億元，年增76%；毛利率55.6%，年增12.3個百分點；營業利益2.4億元，年增158%；稅後淨利3.07億元，年增330%；每股純益4.47元。

昇達科自結上半年毛利率56.9%，年增9.6個百分點；營業利益5.55億元，年增113%；合併稅後淨利5.6億元，年增161%；上半年每股純益8.15元。上半年每股純益已超越去年全年7.83元，展現強勁成長力道。先前昇達科在法說會指出，訂單能見度長期上看至2028年，LEO業務維持高度成長。下半年營運預期將回升，整體在手衛星訂單與出貨節奏保持穩健。

昇達科指出，基於一線LEO客戶對產能擴增的持續要求，以及多家新開展的LEO客戶也已展開多項設計開發專案，因此繼去年投入約八億元擴產支出後，今年全年資本支出將再投入十多億元並在越南建新廠，因應整體LEO產品線持續擴增的需求。

昇達科 營收

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