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中光電財報／第2季續虧 EPS -0.2元
中光電（5371）董事會27日通過今年第2季財報，單季稅後純損7,729.7萬元，較首季虧損1.19億元收斂，較去同期由盈轉虧；每股稅後純損0.2元。中光電將於28日舉行線上法說會，說明第2季營運結果及展望下半年市場景氣。
中光電今年第2季合併營收100.35億元，季增7.2%，年增1.8%。單季毛利率15.29%，季減0.33個百分點，年減2.86個百分點。今天股價下跌1.3元，成交量8,731張，收80.6元，呈連四跌走勢。
中光電累計今年上半年合併營收193.97億元，年增5.8%。毛利率15.45%，年減2.41個百分點。稅後純損1.96億元，較去年同由盈轉虧；EPS -0.5元。
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