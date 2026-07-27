昇達科自結上半年每股賺8.15元 超越去年全年7.83元

低軌衛星與毫米波通訊元件廠昇達科技今天公布自結上半年合併營收新台幣19.22億元，續創同期歷史新高，年增70%；本期淨利5.6億元，年增161%，基本每股盈餘8.15元，不但超越去年上半年的3.27元，也超越去年全年的7.83元。

昇達科技說明，今年上半年交出亮眼的營運成果，主因受惠全球低軌衛星通訊產品需求持續強勁放量，合併營收達19.2億元，較去年同期顯著成長70%，其中低軌衛星產品的營收成長率高達147%，成為推動整體營收大幅躍升的核心動能。

獲利表現方面，昇達科技指出，受惠於高階產品比重提升與規模經濟效益，毛利率由去年同期的47.3%大幅提升至56.9%，帶動合併營業利益與稅後淨利皆呈現倍數成長，分別達到5.55億元與5.6億元。

昇達科技說明，面對一線低軌衛星客戶持續升高的產能需求，以及多家新客戶陸續展開設計開發專案，昇達科繼去年投入約8億元資本支出後，今年將再度投入10多億元擴充產能，全面因應產品線的持續成長，以確保產能陸續到位並鞏固供應鏈地位。

展望未來產業趨勢，昇達科技表示，低軌衛星產業正由利基市場加速邁向規模化部署，應用範疇也從寬頻通訊延伸至衛星直連裝置、非地面網路、衛星間光通訊及太空邊緣運算。

昇達科技強調，AI資料中心對高速傳輸、高頻寬與低延遲的需求，帶動太赫茲與高頻高速元件應用的顯著成長。昇達科憑藉充裕的太空飛行實績與多元產品線布局，將持續掌握全球低軌衛星與太赫茲通訊的發展契機，為中長期營運延續強勁高成長動能。