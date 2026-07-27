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世界先進8月4日召開法說會公布展望

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

晶圓代工廠世界（5347）先進預計8月4日召開法說會公布展望，世界先進日前公布6月營收59.77億元，創新高，月成長40.9%，年成長33.6%。累計第2季合併營收142.45億元，季增14%、年增22%，為歷年次高紀錄。

世界先進先前在法說會中預期，受季節性需求與客戶庫存回補帶動，2026 年第2季晶圓出貨量將季成長11~13%，平均銷售單價將季增 2~4%，匯率假設基礎 31.3 下，毛利率估計介於 31~33% 之間。實際第2季營收表現略優於法人預期，法人認為主要受惠於晶圓出貨價量齊揚。

業界2月已盛傳，成熟製程代工廠世界先進因產能持續滿載，規劃今年4月起調漲部分產品代工報價，漲幅達15%。後續公司也已在先前一次法說會上證實和客戶協商調整價格獲得接受，至於幅度則未透露。

世界先進先前一次法說會上指出，AI應用與投資動能明確，商用、工業與車用半導體庫存修正趨於健康，整體需求回溫，同時，先進製程持續排擠成熟製程資源，使供給端呈現結構性收斂。公司強調，價格策略將在與客戶長期合作架構下審慎推進，透過協商逐步反映投資與產能擴充成本，建立互惠關係。

備受外界關注的世界先進新加坡12吋廠第一期來看，世界先進董座方略日前重申說，可望提前2028年產能建置完畢，已和客戶一起合作第一期廠區全數的產能已經獲得客戶包下來有合約支撐。產能一部分客戶的新需求中介層也已達成協議，不論是利用率、邁向損平、毛利率都有幫助。正在認真考慮評估二期產後，仍持續小心謹慎來評估。目前新加坡廠一廠招募700名員工，後續持續招募可望超過千人。

世界先進 晶圓代工 匯率

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