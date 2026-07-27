快訊

東野圭吾大腸癌病逝...國人每年逾萬人罹癌 「3方法」可早期預防

大考戴AI眼鏡重罰！大考中心拍板明年配戴不計分情節重大取消考試資格

第13號颱風白海豚生成！氣象署揭路徑 對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

雅特力財報／上半年營收16.16億元 訂單能見度延伸至年底

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

MCU廠雅特力-KY（6907）27日公布第2季財報，受惠客戶需求回升、重點專案推進及主要產品出貨升溫，單季營收9.63億元，季增47%、年增102%，改寫歷史新高；歸屬母公司稅後純益1.75億元，季增157%、年增629%，每股純益（EPS）2.79元。

雅特力第2季不只營收翻倍，獲利結構也同步改善。單季毛利3.85億元，季增68%、年增142%；產品組合優化及價格機制帶動毛利率升至40%，較首季增加5個百分點。

營業利益則達1.86億元，同創單季新高，季增170%、年增464%；營益率由首季的11%提高至19%。稅後淨利率也較上季提升8個百分點至18%，呈現毛利率、營益率及淨利率「三率三升」。

從應用別觀察，雅特力第2季五大應用領域營收全面成長，其中占比最高的AIoT業務最為強勁，營收較上季接近翻倍，達2.36億元，應用涵蓋機器人、電競鍵鼠、無人機及數位對講機。

智慧運輸及智慧家居營收分別為1.85億元及1.77億元，季增65%與13%，主要受到兩輪電動車、清潔機器人及儲能系統需求帶動；智慧工業與智慧商業則受惠工業控制市場逐步復甦，以及電子白板需求回溫。

累計雅特力上半年營收16.16億元，年增90%，僅用半年便達到接近去年全年的營收規模，反映產品線擴張及客戶基礎深化，營運規模明顯跨上一個台階。

展望後市，雅特力表示，目前客戶訂單需求穩定，下半年訂單能見度已逐步延伸至年底。考量第2季基期已高，第3季營收預估將大致持平、維持高檔，公司也將持續強化供應鏈與產能規畫，提高關鍵產品供應能力。

EPS 營收 特力

延伸閱讀

佳能上半年獲利爆發 法人估賺贏去年前三季總和 下半年會更旺

台積、日月光、ASML 等訂單湧入 帆宣接單熱 忙到2027後

南亞科、鈺創、創意...8檔營收雙增股 續攻下半年行情 這檔「低基期股」補漲空間最大

毛利率跳升、下半年獲利大躍進 納入MASI權重後、股價長線可期

相關新聞

雅特力財報／上半年營收16.16億元 訂單能見度延伸至年底

MCU廠雅特力-KY（6907）27日公布第2季財報，受惠客戶需求回升、重點專案推進及主要產品出貨升溫，單季營收9.63億元，季增47%、年增102%，改寫歷史新高；歸屬母公司稅後純益1.75億元，季增157%、年增629%，每股純益（EPS）2.79元。

波若威獲利／自結6月6,600萬元 EPS 0.82元

波若威（3163）27日達公布注意交易資訊標準，公布2026年6月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利6,600萬元，較去年同期成長8%，每股純益0.82元。2026年第1季歸屬母公司業主淨利2.44億元，較去年同期成長398%，每股純益3.03元，也較去年同期大幅成長。

貿聯獲利／6月 EPS 為6.05元 年增58%

貿聯-KY（3665）27日公告6月稅後純益為11.8億元，年增60.78%，6月每股稅後純益（EPS）為6.05元，年增58.21%。

寶雅財報／上半年EPS 17.45元 第2季、上半年獲利雙創同期新高

寶雅（5904）27日公布第2季財報，第2季稅後純益為8.6億元，年增45.7%，每股純益（EPS）為8.15元；上半年稅後純益為18.5億元，年增34%，EPS為17.45元，單季、上半年獲利皆創同期新高。

巧新現金減資25% 預計9月7日新股上市換發

巧新（1563）公司申報辦理2026年現金減資換發股票作業計畫，本次現金減資比率為 25%，預計退還股東每股 2.5 元現金，減資後每股淨值將由 38.02 元提升至 47.25 元，舊股票最後交易日訂於2026 年 8 月 26 日，舊股票停止在市場買賣期間：115年08月27日至115年09月04日，新股預計於2026年 9 月 7 日正式上市買賣，本計畫由本公司洽臺灣證券交易所核備後辦理之。

寶雅財報／第2季激增超過四成 上半年EPS 17.45元

寶雅（5904）第2季財報優於預期，公司27日公布上半年稅後純益18.58億元，年增34.7%，EPS達17.45元。第2季單季稅後純益8.68億元，年增46%，每股純益（EPS）8.15元，優於去年同期5.58元，創同期新高，史上第三高，僅次於今年首季和去年第4季，同時第2季毛利率達44.94%，較去年同期的42.64%，提升2.3個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。