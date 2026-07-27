雅特力財報／上半年營收16.16億元 訂單能見度延伸至年底

MCU廠雅特力-KY（6907）27日公布第2季財報，受惠客戶需求回升、重點專案推進及主要產品出貨升溫，單季營收9.63億元，季增47%、年增102%，改寫歷史新高；歸屬母公司稅後純益1.75億元，季增157%、年增629%，每股純益（EPS）2.79元。

雅特力第2季不只營收翻倍，獲利結構也同步改善。單季毛利3.85億元，季增68%、年增142%；產品組合優化及價格機制帶動毛利率升至40%，較首季增加5個百分點。

營業利益則達1.86億元，同創單季新高，季增170%、年增464%；營益率由首季的11%提高至19%。稅後淨利率也較上季提升8個百分點至18%，呈現毛利率、營益率及淨利率「三率三升」。

從應用別觀察，雅特力第2季五大應用領域營收全面成長，其中占比最高的AIoT業務最為強勁，營收較上季接近翻倍，達2.36億元，應用涵蓋機器人、電競鍵鼠、無人機及數位對講機。

智慧運輸及智慧家居營收分別為1.85億元及1.77億元，季增65%與13%，主要受到兩輪電動車、清潔機器人及儲能系統需求帶動；智慧工業與智慧商業則受惠工業控制市場逐步復甦，以及電子白板需求回溫。

累計雅特力上半年營收16.16億元，年增90%，僅用半年便達到接近去年全年的營收規模，反映產品線擴張及客戶基礎深化，營運規模明顯跨上一個台階。

展望後市，雅特力表示，目前客戶訂單需求穩定，下半年訂單能見度已逐步延伸至年底。考量第2季基期已高，第3季營收預估將大致持平、維持高檔，公司也將持續強化供應鏈與產能規畫，提高關鍵產品供應能力。