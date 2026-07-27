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波若威獲利／自結6月6,600萬元 EPS 0.82元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

波若威（3163）27日達公布注意交易資訊標準，公布2026年6月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利6,600萬元，較去年同期成長8%，每股純益0.82元。2026年第1季歸屬母公司業主淨利2.44億元，較去年同期成長398%，每股純益3.03元，也較去年同期大幅成長。

波若威持續受惠於AI伺服器帶動光通訊模組需求持續成長，營收及獲利皆逐步成長。並且作為通過輝達（NVIDIA）認證的合格供應商，市場估計主要是出貨給輝達旗下交換器設備商Mellanox。在輝達持續導入更多光通訊進到下一世代的AI伺服器集群內，波若威將有望迎來業績進一步成長。

根據TrendForce集邦諮詢最新光通信產業研究，輝達已開始小量出貨新一代Spectrum-X CPO交換機給部分合作夥伴使用，有助光通訊滲透率提升。此外，波若威先前也於法說會上表示，公司CPO產品包含光纖套件及光纖配線盒產品群，將在今年開始量產，成為CPO的主要玩家之一。

波若威 輝達 伺服器

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