雅特力第2季獲利年增629% 第3季營收估持平
微控制器（MCU）廠雅特力-KY第2季歸屬母公司淨利新台幣1.75億元，季增157%，年增629%，每股純益2.79元。雅特力-KY表示，目前客戶訂單穩定，第3季營收將較第2季持平。
雅特力-KY第2季連續3個月營收創下歷史新高，季營收達9.63億元，季增47%，年增102%，創下單季歷史新高。
雅特力-KY表示，第2季智慧物聯網AIoT、智慧運輸、智慧家居、智慧工業及智慧商業5大產品線營收同步成長。其中，包含機器人、電競鍵鼠、無人機及數位對講機等應用的AIoT產品第2季營收季增近1倍，表現最佳。
受惠價格機制及產品組合優化，雅特力-KY第2季毛利率40%，較第1季拉升5個百分點，歸屬母公司淨利1.75億元，季增157%，年增629%，每股純益2.79元。累計上半年營收16.16億元，年增90%，歸屬母公司淨利2.43億元，每股純益4元。
展望未來，雅特力-KY指出，目前客戶訂單穩定，預期第3季營收將較第2季持平表現，訂單能見度已逐步延伸至年底。
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