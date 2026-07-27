寶雅財報／上半年EPS 17.45元 第2季、上半年獲利雙創同期新高

寶雅（5904）27日公布第2季財報，第2季稅後純益為8.6億元，年增45.7%，每股純益（EPS）為8.15元；上半年稅後純益為18.5億元，年增34%，EPS為17.45元，單季、上半年獲利皆創同期新高。

寶雅第2季營收為69.32億元，季減2.3%，年增14.7%；營業毛利為31.15億元，毛利率為44.9%；營業利益為10.68億元，年成長46.1%，營業利益率15.4%；第2季稅後純益為8.68億元，年增46%，單季每股純益為8.15元。累計上半年營收為140.27億元，年增13.7%；營業毛利為63.17億元，毛利率為45%；營業利益為22.98億元，營業利益率16.4%；稅後獲利18.58億元，年增34.7%，每股純益17.45元。

寶雅表示，截至6月底為止，全國共有483間寶雅。

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