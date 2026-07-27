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巧新現金減資 25% 預計9月7日新股上市換發

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新（1563）公司申報辦理2026年現金減資換發股票作業計畫，本次現金減資比率為 25%，預計退還股東每股 2.5 元現金，減資後每股淨值將由 38.02 元提升至 47.25 元，舊股票最後交易日訂於2026 年 8 月 26 日，舊股票停止在市場買賣期間：115年08月27日至115年09月04日，新股預計於2026年 9 月 7 日正式上市買賣，本計畫由本公司洽臺灣證券交易所核備後辦理之。

巧新表示，本次現金減資案主要係基於整體財務規劃考量。在公司目前營運資金充沛且現金流穩健的前提下，透過現金減資退還股東股款，除了能妥善運用閒置資金，更有助於優化資本結構，並進一步提升股東權益報酬率（ROE）與每股盈餘（EPS），持續為股東創造長期最大的投資價值。本次銷除股份共計 56,402,035 股，減少資本額新台幣 5.64 億元。減資後，實收資本額將由原本的 22.56 億元降至 16.92 億元，流通在外股數同步調整為 1.62 億股（已扣除庫藏股）。依據2026年第1季會計師核閱財務報表設算，減資後每股淨值將大幅拉升至 47.25 元。

展望 2026 年，巧新維持審慎樂觀看法。隨著歐美超跑及豪華汽車品牌車廠客戶對客製化鍛造鋁輪圈需求穩健回升，加上旗下「再生鋁材（RESAICAL®）」市場滲透率持續提升，以及新事業「半導體前段設備零組件」穩健出貨爬升，預計將於 2026 年下半年效益展開，雙引擎動能熱轉下，全年營收有信心挑戰歷史新高、更上一層樓。

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