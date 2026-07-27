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寶雅財報／第2季激增超過四成 上半年 EPS 17.45元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶雅（5904）第2季財報優於預期，公司27日公布上半年稅後純益18.58億元，年增34.7%，EPS達17.45元。第2季單季稅後純益8.68億元，年增46%，每股純益（EPS）8.15元，優於去年同期5.58元，創同期新高，史上第三高，僅次於今年首季和去年第4季，同時第2季毛利率達44.94%，較去年同期的42.64%，提升2.3個百分點。

寶雅第2季營收69.32億元，年增14.7%；營業毛利31.15億元，年增20.9%，毛利增幅高於營收，帶動毛利率由去年同期42.64%升至44.94%，年增2.3個百分點。

值得注意的是，寶雅第2季不僅毛利率走揚，費用控管亦見成效。第2季營業費用20.48億元，雖較去年同期增加，但營業費用率由30.55%降至29.54%，年減1.01個百分點。

在毛利率提升、費用率下降雙重挹注下，寶雅第2季營業利益10.68億元，年增46.1%，營益率由去年同期12.09%攀升至15.40%，年增3.31個百分點，推升本業獲利成長幅度遠高於營收。

法人分析，寶雅獲利增幅明顯高於營收，與近年加速發展Poya Beauty新店型有關。相較傳統寶雅門市，Poya Beauty店型更為精簡，其中商場及百貨店約100坪，街邊店約300至400坪，且美妝商品占比超過五成，高於傳統店型約三至四成，在商品組合優化及展店規模擴大帶動採購議價能力提升下，有助推升整體毛利率。

EPS 營收 寶雅

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