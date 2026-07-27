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外資上週賣超470億元連5賣 減碼力積電10萬張居首
台股上週震盪劇烈，週五集中市場指數以43654.84點作收，週漲983.57點或2.3%。根據台灣證券交易所統計，上週外資賣超新台幣470.64億元，為連續第5週賣超，但比起前幾週賣超金額破千億，上週賣超力道收斂。
個股方面，上週外資賣超前3名上市公司分別為力積電10萬8760張，台新新光金9萬5561張，和華南金5萬8764張。
買超榜方面，上週外資買超前3名上市公司為緯創15萬4948張，中鋼11萬8675張，和凱基金7萬8052張。
另統計今年初至7月24日止，外資累計賣超金額達1兆6076億元。外資總持有股票市值為68兆9805億元，占全體上市股票市值比重48.42%。
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