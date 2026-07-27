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華航、長榮航及星宇暑假載客率再衝高 股價現人氣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國人愛出國，航空暑假載客率再衝高。雄獅提供
國人愛出國，航空暑假載客率再衝高。雄獅提供

暑假旅遊旺季帶動航空客運需求全面升溫，歐洲、日本及東南亞航線幾乎班班滿載，雖然有高油價壓力，受惠於航空貨運需求熱絡，航空類股受惠雙利多加持，華航（2610）今日領軍長榮航（2618）、台灣虎航（6757）及星宇航空（2646）全面走強。

華航、長榮航今天盤中最高漲幅都超過達3%，華航最高一度來到21.25元、長榮航空最高寫下42.15元；星宇航空、台灣虎航一度漲幅超過2%，星宇航空最高來到21.55元，台灣虎航則來到55.9元。

隨著中東局勢再度升溫，國際油價波動加大，航空公司下半年也面臨燃油成本增加的壓力。市場普遍認為，在客運票價已處高檔下，航空貨運能否持續維持高運價、高載運率，將成為華航、長榮航空及星宇航空下半年獲利的重要關鍵。

法人分析，今年暑假客運市場依舊熱絡，歐洲、美洲及日本航線維持高載客率，但在國際油價回升下，燃油成本恐侵蝕部分客運獲利，因此航空貨運的重要性更加凸顯。只要AI伺服器、半導體設備及高科技產品出貨需求延續，加上跨境電商及急件市場持續活絡，貨運業務可望有效支撐航空公司整體獲利表現。

華航表示，第二季以來AI伺服器、半導體設備等高科技貨源持續強勁，季節性水果及高價急件同步挹注營收。展望第三季，AI、半導體及資通訊產品仍將支撐航空貨運需求，公司將持續善用客、貨機運能，積極爭取高價包艙及包機業務，以提升收益。

長榮航空也指出，高科技產品、跨境電商及生鮮貨運需求同步升溫，將依市場需求靈活調整全球航網運能，擴大高收益貨源布局，掌握第三季及第四季傳統貨運旺季商機。

積極拓展長程航網的星宇航空，同樣看好航空貨運長期發展，看好AI供應鏈將持續推升全球航空貨運需求，星宇已訂購10架A350F全貨機，預計2028年起陸續交機投入營運，未來將與客運航網相互搭配，打造完整客、貨運布局，搶攻高附加價值物流市場。

目前航空貨運市場已提前進入旺季。為趕在歐美開學季及年底消費旺季前完成交貨，不少貨主近期紛紛加價搶艙，航空物流業者指出，目前北美線每公斤運價約320至350元，但急單現貨價格普遍較一般運價高出三成以上，只要航空公司釋出艙位，市場幾乎立即被訂滿。若8月開學備貨需求持續升溫，加上AI伺服器出貨潮未歇，航空貨運運價仍有進一步上調空間。

長榮航 華航 星宇

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