辛耘中砂昇陽半等設備材料廠 盤中逆勢走揚

今日大盤開低走低，不過包括辛耘（3583）、中砂（1560）、昇陽半（8028）等，受惠於半導體大客戶持續擴展先進製程與先進製程帶來的訂單效益，盤中股價逆勢走揚。

辛耘辛耘上半年合併營收為61.1億元，年增6.7%，為歷年同期新高表現。其去年業績首度突破百億元大關，法人預期該公司今年營收表現有望持續升溫，改寫新猷。

辛耘估計，今年包括自製設備與再生晶圓在內的自製業務表現將大幅成長，合計所占整體業績比重將首度超越五成。

中砂的半導體業務主要供應鑽石碟與再生晶圓，該公司單季業績已連三季改寫紀錄，上半年合併營收為47.85億元，年增23％，並預期下半年的營運表現將優於上半年。

法人認為，在鑽石碟與再生晶圓業務助攻之下，中砂第3季業績應可持續改寫新猷，全年有機會首度賺進超過一個股本。

另外，昇陽半是再生晶圓大廠， 已連二個月、連續四個季度業績創新高，上半年合併營收27.3億元，年增幅度為28.4％。法人也推估，隨著該公司持續擴產，第3季業績應可續攀新高峰。

昇陽半新竹與台中廠再生晶圓月產能規畫於今年底前擴增至120萬片，另外，該公司正興建中港廠Fab3B，預期在2027年底可量產啟用。