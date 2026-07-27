川湖逆勢抗跌重返8,000元大關 大漲3.75%坐穩台股股后

伺服器導軌大廠川湖（2059）27日展現強勁抗跌韌性，不畏大盤回測壓力逆勢走揚。盤中買盤湧入帶動股價重返8,000元大關，午盤大漲290元或3.75％，報8,025元，穩居台股「股后」寶座。

川湖今日早盤雖一度受大盤影響翻黑下探至7,675元低點，但隨即吸引踴躍的低接買盤進場支撐，拉升股價一路向上走高。

受惠於AI伺服器與雲端大廠需求強勁，川湖基本面表現亮眼，營收與獲利持續寫下新高，成為市場資金聚焦的千金股指標。法人指出，川湖在高階導軌市場具備技術壟斷優勢，今日強勢站回8,000元關卡，再次彰顯市場對其長線營運前景的高度信心。