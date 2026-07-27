台達電傳與英飛凌簽供貨長約 法說會前股價陷1,700元關卡保衛戰

電源龍頭台達電（2308）預計7月30日舉行法說會，將釋出的下半年營運展望，毛利率動向、布局進展，法說會前還傳出與英飛凌簽650億元碳化矽供貨長約的訊息，不過台達電不回應相關市場傳聞，27日台股開低走低，台達電盤中一度下滑至1,695元，上演1,700元關卡保衛戰。

台達電第2季營收1,832.57億元創新高，外界看好，獲利也將同步改寫新高，不過，毛利率表現將是外界關注焦點；台達電董事長鄭平日前表示，現在產能仍吃緊，包括美國、中國大陸，泰國及台灣都會擴產，今年資本支出將再創新高。

另外，市場傳出，台達電與全球功率半導體巨頭德商英飛凌（Infineon）簽訂總金額20億美元（約新台幣650億元）的碳化矽（SiC）供貨長約（LTA），業界解讀認為，應是輝達的訂單出現關鍵突破，台達電積極備料以因應後續出貨所需。台達電不回應相關市場傳聞。

美系外資則是在台達電法說會前調降目標價，由2,480元調降至2,280元，仍維持「買進」評等，美系外資降目標價的理由在於考量零組件成本上升，將持續壓抑毛利率的表現，且800V高壓直流（HVDC）供電架構導入速度較預期緩慢，不僅調降目標價也同時下修今年起3年的EPS。

台達電早盤以1,755元開低，下跌30元，一度下滑至1,695元，盤中跌幅逾3%；統計台達電從2,585元高價下跌以來，跌幅超過30%。