台股開低震盪 個股成交第一群創、00685L居次 零股成交前五四檔ETF

技嘉（2376）旗下工業電腦公司技宸（7939）27日登錄興櫃，開盤價250元，一度衝高至336元。技宸成立於2017年12月，主要從事工業電腦相關產品之研發與銷售，產品涵蓋工業級主機板、嵌入式系統、Edge AI Box及模組與套件，應用領域橫跨餐旅、零售、POS、工廠自動化、醫療、邊緣運算等垂直市場，2025年受惠既有專案放量及新專案導入，全年營收達到新台幣18.62億元，稅後淨利達1.58億元，每股盈餘為9.69元，近五年年複合成長率（CAGR）達 23.4%，展現強勁的營運爆發力。

2026-07-27 10:00