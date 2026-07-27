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台股開低震盪 個股成交第一群創、00685L居次 零股成交前五四檔ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
群創光電。聯合報系資料照
群創光電。聯合報系資料照

台股27日開盤後陷入震盪，最低一度跌破43,000點，散戶仍勇於買進ETF。盤中成交量前五大有三檔都是ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾17萬張排名第二，主動統一升級50（00403A）逾15萬張排名第四，元大台灣50正2（00631L）逾13萬張排名第五。其他個股為群創（3481）逾25萬張排名第一，聯電（2303）逾16萬張排名第三。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有692萬，元大高股息（0056）有255萬，凱基台灣TOP50（009816）有184萬，群創（3481）有181萬，主動統一台股增長（00981A）有169萬，有四檔都是ETF。

台股 群創 ETF 00685L群益臺灣加權正2 00403A主動統一升級50 00631L元大台灣50正2

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