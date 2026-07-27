台股弱勢整理 金融股撐盤！兆豐金創歷史新高、劍指50元

台股27日持續表現疲弱，盤中下跌逾兩百點，呈現弱勢震盪格局，台積電（2330）、金融股成穩盤要角，台積電盤中翻紅，金融股則多檔上漲逾1%，其中兆豐金（2886）上漲逾2%，創下歷史新高，華南金（2880）、彰銀（2801）、第一金（2892）上漲逾1%，都創波段新高。

台股今日以43,585.92開低，也是盤中高點，上週五跌破季線後，持續在季線下方弱勢整理。除了台積電以外，科技權值股大都下跌，台達電（2308）、聯發科（2454）盤中下跌逾3%，鴻海（2317）下跌逾1%，上週大漲的緯創（3231）漲幅回吐，下跌逾5%。

金融股相對抗跌，值得注意的是，公股銀行漲勢較強，兆豐金一度漲至49.55元，創下歷史新高，挑戰50元整數關卡；第一金、華南金盤中有接近2%的漲幅，彰銀上漲1.64%。其餘金控股如台新新光金（2887）、富邦金（2881）、永豐金（2890）、國泰金（2882）也上漲，都漲約1%。

金控股今年上半年獲利亮眼，13家金控自結6月合計稅後純益734.9億元，年增18%，上半年稅後純益4,408.7億元，年增101%。

單看第2季的話，整體金控稅後純益2,526.9億元，年增率擴大至171.2%，法人表示，主要反映壽險去年同期比較基期低、第2季美股及台股走揚、台股日均量年增253%、銀行淨利息及手續費收入成長等因素。

展望下半年，法人對於金融股仍維持正向看法，建議除息後伺機布局獲利及配息水準成長的標的，看好壽險金控富邦金、國泰金及台新新光金之2026年調整後獲利成長及配息水準，銀行金控則看好高現金股利殖利率的中信金（2891）及永豐金，評價較低及獲利動能轉佳的上海商銀。