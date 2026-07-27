新冠疫情又升溫！ABC-KY 攻漲停創2年新高 這題材也點火

新冠疫情與食安檢測題材再起，帶動檢測概念股買盤升溫。ABC-KY（6598）瑞磁生技27日獲追價買盤湧入，股價強勢攻上漲停30.45元，改寫近兩年新高。ABC-KY股價反應國際新冠病毒感染案例增加，加上近期美國頻傳生鮮食品遭致病菌及寄生蟲污染，市場認為，傳染病檢測需求升溫，為瑞磁後續營運增添成長動能。

瑞磁近日宣布將參與全球臨床檢驗指標盛會2026年美國臨床化學會年會暨實驗室診斷博覽會（ADLM），深化美國市場布局。

公司表示，將於本次ADLM展會中，全面展示其核心旗艦機種「BioCode® MDx-3000 高通量分子診斷平台」，以及多款深獲美國FDA認可與市場青睞的多重病原體檢測產品。展出陣容涵蓋：呼吸道病原體檢測套組（RPP）、腸胃道病原體檢測套組（GPP）、性傳染病（STI）相關產品，以及自動化樣本前處理解決方案（MDx-PREP）。

受惠於「人體醫療診斷」與「動寵物診斷」雙引擎發威，瑞磁近期營運展現強大爆發力，今年上半年營收達4.3億元，較去年同期大幅成長81%。

瑞磁指出，呼吸道與腸胃道檢測為傳染病診斷市場中業務量最龐大的兩大板塊。面對全球臨床實驗室普遍面臨的人力短缺、保險給付縮減，以及檢測量屢創新高等挑戰，「高通量、高度自動化、多重檢測」已成為大型實驗室維持營運的剛性需求。瑞磁表示，近期成功促使一家原先採用RPP的大型實驗室客戶，決定將其GPP檢測業務一併移植到瑞磁平台執行，可望提升瑞磁設備的黏著度與耗材出貨動能。

在拓展市場通路方面，瑞磁近期與美國醫療通路巨擘Henry Schein的策略合作也帶來實質進展。雙方目前已順利完成銷售團隊的專業培訓與產品導入前置作業。透過Henry Schein深耕醫療領域逾90年的綿密網絡，瑞磁將能更高效地觸及全美醫學中心及參考實驗室，預期將大幅加速高通量分子診斷解決方案在美國市場的推廣速度。