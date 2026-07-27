技嘉集團旗下工業電腦廠技宸 今登錄興櫃

技嘉（2376）旗下工業電腦公司技宸（7939）27日登錄興櫃，開盤價250元，一度衝高至336元。技宸成立於2017年12月，主要從事工業電腦相關產品之研發與銷售，產品涵蓋工業級主機板、嵌入式系統、Edge AI Box及模組與套件，應用領域橫跨餐旅、零售、POS、工廠自動化、醫療、邊緣運算等垂直市場，2025年受惠既有專案放量及新專案導入，全年營收達到新台幣18.62億元，稅後淨利達1.58億元，每股盈餘為9.69元，近五年年複合成長率（CAGR）達 23.4%，展現強勁的營運爆發力。

技宸在技嘉集團 AI 版圖中定位明確，扮演承接「地端推論與產業應用落地」的關鍵角色。技嘉為全球知名板卡與系統設計品牌，具備深厚的硬體自主研發、供應鏈管理及全球通路資源；技鋼則聚焦 AI 伺服器、企業級伺服器、工作站及機櫃級 AI 基礎架構，承接雲端訓練與資料中心算力需求。技宸專注於工業電腦與 Edge AI 解決方案，負責將集團既有的板卡、伺服器及 AI 運算能力，延伸至工廠、醫療院所、機器人、零售門市、餐旅及交通等地端應用場域，串聯技嘉集團從核心硬體、雲端算力到地端應用的完整服務鏈。

工業電腦產業具有少量多樣、產品生命週期長、應用場景分散等特性，客戶除重視產品效能與價格外，更看重供應鏈穩定性、品質可靠度、快速設計回應及長期售後服務能力。技宸憑藉完整獨立的研發團隊，可依不同客戶需求提供 ODM／OEM 客製化方案，協助客戶縮短產品開發與導入時程；同時結合技嘉集團規模採購議價、高韌性與高品質的生產體系，以及全球售服網絡上的長期累積，技宸得兼具成本效率、供應鏈韌性、產品穩定性及品牌信用背書，有助於加速客戶導入與海外市場拓展。

展望未來，隨著 AI 應用由雲端訓練逐步延伸至地端推論，企業客戶對低延遲、高穩定、可長時間運作且具客製化能力的工業級運算平台需求持續提升。技宸除持續深化既有之餐旅、POS、工廠自動化等應用市場，亦積極耕耘機器人控制器、工業 AI Box 與智慧醫療 AI 解決方案，將 AI 算力部署至工廠、醫療院所、機器人與智慧零售等終端場景，在既有業務之穩健基礎下，佈局中長期成長動能。