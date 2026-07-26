上洋（6728）受惠高溫帶動家用空調需求升溫與旺季拉貨力道，下半年營運動能看升，公司表示，目前已掌握企業客戶專案訂單，全年專案規模估與去年相當，加上進入傳統旺季，專案與空調出貨將持續挹注營運動能，對下半年營運審慎樂觀。

針對家用空調市場，上洋指出，持續深化三菱重工空調產品與通路布局，並推動「Zuggoi」數位空調安裝媒合平台，透過透明報價與評價機制強化售後服務能量。

上洋表示，商用洗衣事業則持續擴大布局，旗下精緻洗衣品牌「RIV精緻洗衣」鎖定高端市場，而「SeSA自助洗衣吧」推動設備租賃方案，改以月租模式降低加盟創業門檻，吸引中小型加盟主進駐。

上洋表示，旗下子公司東洋洗濯位於新北市鶯歌的智慧廠已投入營運，廠內全面導入自動智慧化產線與RFID布巾履歷管理系統，單日最高處理量達20公噸，能精準控制洗滌流程並降低布巾損耗風險。