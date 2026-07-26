薇米文旅今登創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，薇米文旅（7429）產業類別為其他，將於今（27）日登錄創櫃板。

薇米文旅堅持「以旅客需求為核心」，致力提供高超值、高品質的住宿首選，資訊公開透明，透過官網直觀呈現房型與價格，徹底消除旅客的資訊落差，深獲信賴。

為了給予旅客更寬敞舒適的釋壓空間，館內超過三分之二的房型坪數皆達12坪以上，讓旅客能以平實的價格，享受超越期待的尊榮款待。

薇米文旅坐擁絕佳地理位置，緊鄰屏東火車站、市區商圈及指標性夜市，南北往來大眾運輸或自駕皆十分便利。

為提供無縫接軌的國際級服務，飯店導入多國語言自助報到機，打造快速、流暢且智慧化的入住體驗。飯店團隊亦極為重視旅客的真實回饋，透過完善的客服追蹤機制，不斷在細節中求新求變。

對薇米文旅而言，飯店不只是過夜空間，更是一段貼心、安心、便利且有溫度的旅程記憶。

無論是國際商務、觀光漫遊或家庭溫馨出遊，都能在薇米文旅感受到無微不至的用心。

未來，薇米文旅將朝向智慧化及永續經營穩健邁進，持續帶動屏東旅宿產業升級，打造兼具科技效率與人情味的優質品牌。

創櫃板

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