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共信攻馬匹腫瘤藥 報喜

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

共信-KY（6617）昨（26）日公告，旗下治療惡性犬科黑色素瘤的動物新藥「思沛康」（p-TLS）應用於馬匹腫瘤治療的兩項探索性前瞻性病例研究已分別獲得《Veterinary and Animal Science》及《Equine Veterinary Education（EVE）》兩國際期刊接受刊登。

第一項研究納入罹患黑色素瘤、鱗狀細胞癌及肉瘤等淺表性腫瘤的馬匹病例，評估接受p-TLS腫瘤內注射後的臨床反應、安全性及耐受性。研究結果顯示，纖維母細胞型肉瘤及陰莖鱗狀細胞癌均達完全反應；肛門周圍黑色素瘤於預定評估時點達部分反應，並於後續追蹤期間進一步達到完全臨床消退。

所有病例於治療後均呈現一致的治療反應，包括腫瘤壞死、壞死組織脫落、傷口癒合，最終完成再上皮化。追蹤期間介於120天至15個月，未觀察到腫瘤復發或嚴重不良反應，顯示p-TLS對不同類型的馬匹淺表性腫瘤具有良好的初步療效、安全性及耐受性。

第二項研究則聚焦馬匹黑色素瘤，共納入七匹經病理組織學確診的馬匹，合計19個病灶接受p-TLS腫瘤內注射治療，並透過臨床檢查、腫瘤量測、超音波評估及連續影像追蹤治療成效。

研究結果顯示，七匹受試馬中，六匹（85.7%）達完全臨床反應，另一匹（14.3%）達部分反應，未觀察到疾病穩定或惡化。追蹤期間介於107天至765天，僅一例發生局部復發，其餘病例均未觀察到明顯復發。此外，所有治療相關不良反應均屬輕度且可逆，未發生Grade 3以上或嚴重不良反應。

思沛康主成分p-TLS為新型腫瘤消融劑，可誘導腫瘤細胞凋亡，並抑制PI3K／Akt／mTOR訊號傳導路徑，進而抑制腫瘤細胞生長與存活。

腫瘤

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