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AI鏈持股族群 電力滿格

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

超微AMD）在Advancing AI 2026大會發表Helios機架級AI解決方案並宣布量產，且進軍大型資料中心市場，帶動AI供應鏈買氣，不少投資人透過在台股掛牌的海外ETF提早卡位。包括主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟、主動群益美國增長、群益美國科技巨頭等，近一個月的日均量都逾3萬張。

從最新持股狀況來看，00988A第一大持股為AMD，權重逾6%。除了晶片股有利多題材外，記憶體族群也表現亮眼。統計00988A整體記憶體持股比重，目前持有美光、日本鎧俠、SanDisk及威騰，合計權重也超過14%。

主動統一全球創新（00988A）經理人陳意婷指出，當前市場屬情緒面惡化的結構性波動，主因韓股去槓桿、地緣政治及美股分化，預計震盪需二至四周消化，但中長期基本面仍穩健。

面對即將到來的財報季，市場將聚焦AI資金轉換效率，布局將優先鎖定電源管理、先進封裝等雲端服務供應商（CSP）關鍵供應鏈，並伺機加碼估值修正且獲利具上修空間的標的。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含強調，CPU重返巔峰，美國CPU大廠近期股價表現亮眼。

AMD的AI發表會延續近期AI產業的樂觀氛圍，透過Anthropic、Microsoft等大型客戶合作及完整AI平台布局，成功符合投資人對AMD的高期待，再次驗證AI基礎建設需求仍處於擴張周期，進一步鞏固市場對整體AI資本支出延續至未來數年的信心。

產業面來看，AMD也從單純的晶片製造商，逐步轉型為目前唯一完整涵蓋CPU、GPU、網路設備與軟體平台的完整AI基礎設施巨頭，後續可持續觀察Helios出貨進度、Hyperscaler部署速度，以及AI投資變現情況與市場表現。

目前企業獲利、經濟成長與科技投資周期仍維持正向發展，因此可將市場波動視為調整配置與布局優質資產的機會，而非全面降低風險部位的訊號。

美國科技龍頭在企業獲利、資金動能與產業趨勢帶動下，具備較強勁的中長期成長優勢，加上美國還將迎來期中選舉，以及美股眾多題材輪動，建議投資人可善用美股ETF來掌握投資契機。

AMD 超微 群益

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