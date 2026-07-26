川湖本季EPS 估逾67元

超微（AMD）在Advancing AI 2026大會發表Helios機架級AI解決方案並宣布量產，且進軍大型資料中心市場，帶動AI供應鏈買氣，不少投資人透過在台股掛牌的海外ETF提早卡位。包括主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟、主動群益美國增長、群益美國科技巨頭等，近一個月的日均量都逾3萬張。

2026-07-27 04:01