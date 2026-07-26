興能高迎旺季 出貨衝

興能高（6558）首季受制於電池相關原物料價格持續上漲，導致成本大增，單季繳出虧損的成績單，隨著公司已啟動漲價措施，伴隨下半年傳統旺季來臨，預估出貨將優於上半年，營運狀況有望改善。

興能高近年持續轉型，積極拓展非消費性產品，截至今年首季相關出貨已占整體三成。以應用來看，醫療領域產品為非消費性業務主要業績來源，其次是物聯網相關產品；至於無人載具則處於開發送樣階段，尚無明顯貢獻。

展望後市，興能高預期，下半年傳統旺季來臨，出貨表現將優於上半年，伴隨今年底非消費性業務營收比重將提升到35%至40％，產品組合優化加上漲價效應將在下半年顯現帶動下，預期下半年整體財報表現將優於上半年。