海柏特挑戰雙位數成長

宏碁旗下多品牌售後服務整合商海柏特（6884）樂觀看待2026年，目標營收年增雙位數百分比。隨著持續推進印度子公司設立計畫，挾當地人口紅利優勢，預期將進一步挹注營收，為公司帶來中長期成長動能。

海柏特受惠亞太市場布局逐步發酵，今年整體營運持續向上，馬來西亞與台灣市場表現尤為亮眼，為主要成長動能來源。海柏特重點布局東南亞市場，服務遍及台灣、馬來西亞、泰國、印尼、越南及菲律賓六個市場，擁有超過400個據點。

在B2B市場，海柏特除已獲得多知名國際品項售後授權，近年更積極切入新興產品線與高加值服務，推進服務和銷售整合，並將成功經驗複製至亞太區各市場，包括將板卡維修中心（BRC）專案自馬來西亞子公司向其他亞太據點延伸，擴大版圖，建立持續成長動能，成為營收的第二成長曲線。

海柏特不僅提供數位樂器、空氣清淨機、掃地機器人等智慧家電及多元產品的售後服務，未來也預期將拓展更多數位品項。