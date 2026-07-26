順達Q3業績估年季雙增

電池模組廠順達（3211）今年營運持續受惠伺服器電池備援電力模組（BBU）出貨強勁，展望後市，法人指出，隨著順達BBU出貨規格提升，加上產能逐步增加，預估第3季營收季比、年比皆有雙位數增長。

法人訪調供應鏈後指出，順達本季初將出貨5.5KW BBU，本季末出貨8KW BBU，並於第4季出貨12KW BBU。

展望本季，法人預估，7月起5.5KW BBU將成為主要出貨規格，伴隨順達產能逐月增加，估順達第3季營收季比、年比皆有雙位數增長，且毛利率因產品組合改善，亦將同步上揚。

法人分析，BBU的出貨規格與搭配電源廠的終端客戶專案密切相關，雲端服務供應商（CSP）客戶因日系電池大廠的8KW BBU未能通過測試認證，將訂單轉單給台灣電源大廠，該電源廠的BBU供應商順達將直接受惠，預估該專案將可拿到CSP客戶五成以上份額。

展望後市，順達董事長鍾聰明先前表示，今年營收有望兩位數增長，預計非IT業務在伺服器BBU帶動下，相關營收比重將占整體業績五成以上。

鍾聰明強調，順達今年上半年表現平平，未超越預期，預計第3季營運向上，第4季業績可能進一步攀高，整體來看，下半年營運會比上半年好很多。