本土資訊服務龍頭精誠資訊（6214）6月合併營收繳出67.4億元的單月歷史新高佳績之後，法人預期，精誠可望持續受惠AI基礎建設風潮，進一步推動下半年表現優於上半年，2026年營收力拚年增三成以上，改寫新猷。

精誠拓展AI基礎建設市場有成，已拿下半導體大廠、金融業等領域AI設施建置訂單。精誠表示，各類型企業積極前往海外建廠並拓展全球營運，帶動軟體採購、雲端服務及IT專案需求成長，推升Azure、IBM、JMP等軟體採購與授權業務增加，海外市場也有所斬獲，加上AI算力建置、雲端資料中心等基礎建設擴充需求，都帶旺公司營運。

精誠上半年合併營收273.68億元，年增37％，創同期新高。法人預期，隨著AI基礎建設訂單於下半年持續認列相關效益帶動，精誠下半年業績將優於上半年，全年營收有機會力拚年增逾三成，再寫新猷。

精誠並積極開拓生成式AI新商機，已與聯發科在達哥（DaVinci）生成式AI平台展開合作，目標瞄準企業用市場，優勢在於繁體中文AI，並可客製化打造，後續有機會為精誠帶來新一波訂單。

展望下半年，精誠強調，聚焦全球IT服務與AI應用布局雙軌成長動能。因應台商供應鏈全球布局與跨境營運需求，串聯海外在地專業團隊與跨境技術資源，持續拓展亞洲服務版圖，目前已經延伸到印度，並將在下半年增加泰國的服務據點，提供在地導入、部署及營運支援的一站式服務。