聽新聞
0:00 / 0:00

精誠全年營收拚新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

本土資訊服務龍頭精誠資訊（6214）6月合併營收繳出67.4億元的單月歷史新高佳績之後，法人預期，精誠可望持續受惠AI基礎建設風潮，進一步推動下半年表現優於上半年，2026年營收力拚年增三成以上，改寫新猷。

精誠拓展AI基礎建設市場有成，已拿下半導體大廠、金融業等領域AI設施建置訂單。精誠表示，各類型企業積極前往海外建廠並拓展全球營運，帶動軟體採購、雲端服務及IT專案需求成長，推升Azure、IBM、JMP等軟體採購與授權業務增加，海外市場也有所斬獲，加上AI算力建置、雲端資料中心等基礎建設擴充需求，都帶旺公司營運。

精誠上半年合併營收273.68億元，年增37％，創同期新高。法人預期，隨著AI基礎建設訂單於下半年持續認列相關效益帶動，精誠下半年業績將優於上半年，全年營收有機會力拚年增逾三成，再寫新猷。

精誠並積極開拓生成式AI新商機，已與聯發科在達哥（DaVinci）生成式AI平台展開合作，目標瞄準企業用市場，優勢在於繁體中文AI，並可客製化打造，後續有機會為精誠帶來新一波訂單。

展望下半年，精誠強調，聚焦全球IT服務與AI應用布局雙軌成長動能。因應台商供應鏈全球布局與跨境營運需求，串聯海外在地專業團隊與跨境技術資源，持續拓展亞洲服務版圖，目前已經延伸到印度，並將在下半年增加泰國的服務據點，提供在地導入、部署及營運支援的一站式服務。

精誠 IBM

延伸閱讀

AI零組件廠 將釋獲利展望

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

威剛、宜鼎 瞄準90天期

財部：AI行情帶動 證交稅半年刷新全年紀錄

相關新聞

佳能上半年獲利爆發 法人估賺贏去年前三季總和 下半年會更旺

佳能（2374）搶搭機器人、無人機等當紅應用商機，推升旗下光學相關產品出貨強強滾，上季營收登上逾十年新高，帶動獲利爆發，法人估今年上半年將賺贏去年前三季總和。公司看好，隨機器人、車隊管理等專案持續熱轉，下半年業績將更勝上半年。

AI鏈持股族群 電力滿格

超微（AMD）在Advancing AI 2026大會發表Helios機架級AI解決方案並宣布量產，且進軍大型資料中心市場，帶動AI供應鏈買氣，不少投資人透過在台股掛牌的海外ETF提早卡位。包括主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟、主動群益美國增長、群益美國科技巨頭等，近一個月的日均量都逾3萬張。

台積、日月光、ASML 等訂單湧入 帆宣接單熱 忙到2027後

半導體廠務工程暨設備廠帆宣（6196）訂單應接不暇，在手訂單金額突破千億元新高，董事長高新明預告，隨著這波客戶海內外擴產熱潮延燒，帆宣積極協助客戶建廠，預估相關訂單「要忙到2027年之後了！」。

兆聯實業奪50億元大單

兆聯實業（6944）布局美國市場傳捷報，獲高科技客戶美國廠逾50億元廢水工程訂單，展現海外市場布局的初步成效，預期將顯著提升未來營收及獲利。

海柏特挑戰雙位數成長

宏碁旗下多品牌售後服務整合商海柏特（6884）樂觀看待2026年，目標營收年增雙位數百分比。隨著持續推進印度子公司設立計畫，挾當地人口紅利優勢，預期將進一步挹注營收，為公司帶來中長期成長動能。

精誠全年營收拚新高

本土資訊服務龍頭精誠資訊（6214）6月合併營收繳出67.4億元的單月歷史新高佳績之後，法人預期，精誠可望持續受惠AI基礎建設風潮，進一步推動下半年表現優於上半年，2026年營收力拚年增三成以上，改寫新猷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。