兆聯實業奪50億元大單

兆聯實業（6944）布局美國市場傳捷報，獲高科技客戶美國廠逾50億元廢水工程訂單，展現海外市場布局的初步成效，預期將顯著提升未來營收及獲利。

兆聯實業受惠於AI基礎建設帶動的半導體資本支出熱潮，先前公告在手訂單達264.7億元，創歷史新高。因應主要客戶在美國擴產需求，兆聯實業董事會已通過美國子公司自地委建預算19.5億元，預計將提供客戶涵蓋建廠、維護、化學品及資源循環的全面性服務，該設施計畫於2028年完工。

兆聯實業今年上半年合併營收97.87億元，年增44.5%，刷新同期史上新高。兆聯實業表示，美國市場是近兩年最重要的成長動能，規劃今年將美國員工規模翻倍至100人。

兆聯實業也在台灣屏東、嘉義等地增設據點，並擴大中科布局。