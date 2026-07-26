RFID 雙雄 營運升溫

全球無線射頻識別（RFID）需求續增，RFID雙雄永道-KY（6863）、韋僑受惠新產能陸續投產與全球布局綜效顯現，營運看俏，兩家公司均看好智慧化應用浪潮將持續推升業績。

永道在越南新廠投產助攻下，出貨量報捷，帶動6月合併營收衝上5.74億元，創單月新高，月增34.2％，年增80.8%；第2季合併營收15.25億元，季增31.8%，年增65.2%；上半年合併營收26.82億元，為同期最佳，年增29.7%。

永道海外產能進入收割期，去年完工的越南新廠已於今年2月導入量產認證，並於第2季出貨，直接供應包括沃爾瑪（Walmart）在內的大型美系客戶。

永道預計，越南新廠第3季起營收貢獻將更明顯，成為下半年重要動能。此外，美國新廠亦同步推進，預計今年底前可逐步貢獻產能。

韋僑在遷入台中大里新廠後，產能綜效高度發揮，業績表現亮眼。

韋僑第2季合併營收5.06億元，連三季創單季歷史新高，並且是單季營收首度站上5億元大關；上半年合併營收9.34億元，年增20.1%。

法人估，韋僑上半年每股純益可達3.5元，全年有望挑戰7元至7.5元，明年力拚賺逾一個股本。

韋僑成長動能主要來自於高毛利的醫療與工業應用，醫療應用營收占比已衝高至36%。受惠於大客戶將條碼轉為RFID趨勢，韋僑出貨量明顯成長。

創新產品方面，韋僑與美國平台大廠合作開發應用於智慧物流與冷鏈追蹤的BLE TAG（藍牙標籤），預計今年下半年出貨，將呈現倍數成長。

展望未來，全球法規趨勢將成為RFID產業的長期成長推手。美國FDA推動的《藥品供應鏈安全法案》（DSCSA）要求醫療產品序號化，以及歐盟即將於2027年實施的「數位產品護照（DPP）」，都將推升RFID在溯源與防偽應用上的滲透率，有利韋僑發展。