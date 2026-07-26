台積、日月光、ASML 等訂單湧入 帆宣接單熱 忙到2027後

半導體廠務工程暨設備廠帆宣（6196）訂單應接不暇，在手訂單金額突破千億元新高，董事長高新明預告，隨著這波客戶海內外擴產熱潮延燒，帆宣積極協助客戶建廠，預估相關訂單「要忙到2027年之後了！」。

帆宣預期，在訂單金額持續放大之際，隨著產品組合優化，有助提升毛利率。

帆宣客戶群龐大、且個個有來頭，包括台積電、日月光投控、艾司摩爾（ASML）等，都與帆宣有合作關係。

日月光投控日前即宣布，代子公司ASE ELECTRONICS (M) SDN. BHD.公告向帆宣子公司MARKETECH INTERNATIONAL SDN. BHD. 取得供營業用的廠務工程約6,206萬餘馬幣（約新台幣4.8億元）。

帆宣在半導體廠務二次配市場市占率高，積極配合客戶布局海外市場。帆宣表示，受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，加上美國、日本、德國及新加坡的晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升在手訂單創新高，看旺今、明年營運。

帆宣統計，目前在手訂單已逾1,000億元，創新高紀錄。隨著半導體先進製程及先進封裝和記憶體大廠，海內外加碼投資不手軟，帆宣首季毛利率13.57%，季增3.02個百分點，年增2.55個百分點；稅後純益11.13億元，季增44.9%，年增25.2%，每股純益5.08元，獲利為單季歷史次高、史上同期新高。

帆宣6月合併營收75.96億元，創歷史單月新高，月增8.9%，年增121%。帆宣表示，6月單月合併營收較去年同期呈倍增走勢，主因銷貨收入及工程收入增加。

帆宣統計，第2季合併營收212億元，季增48.2%，年增74%，亦改寫單季歷史新高。累計上半年合併營收355.08億元，年增39.5%，刷新史上同期新高。

隨著訂單持續湧進，帆宣預期，下半年業績表現將優於上半年。

帆宣總經理林育業認為，未來二年最大挑戰不在爭取訂單，而在如何準時、甚至提前滿足客戶快速成長的建廠需求。