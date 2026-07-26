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佳能上半年獲利爆發 法人估賺贏去年前三季總和 下半年會更旺

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
佳能董事長章孝祺。聯合報系資料照
佳能董事長章孝祺。聯合報系資料照

佳能（2374）搶搭機器人、無人機等當紅應用商機，推升旗下光學相關產品出貨強強滾，上季營收登上逾十年新高，帶動獲利爆發，法人估今年上半年將賺贏去年前三季總和。公司看好，隨機器人、車隊管理等專案持續熱轉，下半年業績將更勝上半年。

佳能近年積極布局機器人相關領域，投資輝達注資的美國人形機器人新創Agility Robotics，攜手輝達搶攻機器人市場。Agility日前也宣布與豐田汽車加拿大工廠合作，將其機器人Digit導入汽車生產線，做大商機。

佳能目前與Agility緊密合作，聚焦機器視覺及高階光學感測模組開發。隨著人形機器人應用場景擴大，佳能有望受惠視覺感測元件需求提升，帶動機器人相關業務加速成長。

受惠機器人感測元件、機器人視覺及無人機相關產品陸續出貨，佳能營運步步高，首季稅後純益2.36億元，每股純益0.73元，為16年同期新高；6月營收10.49億元，為歷年最旺的6月，月增4.3%，年增27.8%；第2季營收31.36億元，衝上逾十年來同期新高，季增18%，年增34.3%；上半年營收57.92億元，年增51.37%。

佳能表示，上半年營收年增逾五成，主要受惠影像視覺產品、光學相關模組及因客戶專案出貨轉趨穩健。法人看好，佳能上半年將賺贏去年前三季總和，下半年營運也將優於上半年。

佳能不評論法人預測的財務數字，展望後市，佳能董事長章孝祺日前表示，下半年除了車隊管理專案第3季出貨外，機械手臂下半年開始組裝，隨客戶新專案陸續加入，預期下半年營收一定比上半年好，在專案堆疊成長推進下，看好2026年至2028年營運穩健成長。

法人關注佳能機器人營收表現，章孝祺表示，目前機器人營收還在初期階段，除了Agility外，也有日本客戶接洽中。至於與輝達合作機器人進展，佳能表示，主要運用輝達平台投入機器視覺開發，目前已投入第五代機器人視覺模組驗證，預計2027年推出，日本市場則主要提供客戶工廠巡檢應用。

近年佳能擴大投資越南產能及中國大陸廠區自動化。章孝祺表示，目前東莞產能約85%，越南約15%，台灣也有5%，目前大陸及越南產能足以支應未來兩、三年需求。

佳能 輝達 機器人

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