石英元件台廠搶單 海內外擴產

隨著石英元件將因「光銅並進」邁向「全光化」 時代而呈現量價齊揚，包括台嘉碩（3221）、晶技等石英元件供應商近期也積極啟動擴產計畫，藉此全面搶攻市場商機。

晶技的頻率元件全球市占率約10至12%，與日商Epson、NDK並列全球前三大頻率元件供應商，在台灣則是指標龍頭廠；該公司為全力搶攻高頻石英元件市場，預期今年資本支出上看10億元，並有三分之二用於桃園平鎮廠，主要建置更多高頻與小型化前段製程，同時印尼廠也已完成第一階段產能提升。據悉，目前晶技大量生產的品項仍放在大陸寧波、重慶等地，而高頻、小型化石英元件前段製程則是在台灣，印尼負責扮演第三地生產角色。

至於台嘉碩，今年下半年投資力道比過往更積極，預期今年資本支出約2億元，主要針對低軌衛星元件、高精度時脈元件等應用產品擴產。台嘉碩為因應客戶需求，目前正在菲律賓設置新廠，估計最快第3季底前量產，並在第4季貢獻業績。