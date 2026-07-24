台灣精銳財報／上半年稅後純益5.46億元、年增27.5% EPS 6.81元

精密行星減速機大廠台灣精銳（4583）董事會24日通過上半年合併財報，上半年合併營收17.61億元、年增14%，創同期新高，營業毛利9.22億元，毛利率維持52.4%高水準，稅後純益5.46億元、年增27.5%，每股稅後純益6.81元。

台灣精銳第2季合併營收9.03億元，季增5.2%、年增24.9%，為近24個季度以來高點，稅後純益2.61億元，季減8.67%、年增176.71%，單季每股稅後純益3.25元。

台灣精銳第2季營收順利突破9億元大關，主要受惠於全球自動化設備、機器人供應鏈與倉儲自動化需求在旺季中持續加溫。整體上半年獲利表現亦大幅優於去年同期，展現出精密行星速機龍頭穩健的獲利能力與市占優勢。

在機器人布局方面，台灣精銳已通過Amazon認證，供應廠內移動機器人（AGV/AMR）及七軸機器人所需的精密行星減速機，為營運增添動能。

另隨著北美電商對自動化倉儲需求擴張，加上全球供應鏈「去中化」產生的非紅供應鏈轉單效應，法人認為，將成為公司中長期營運成長的重要引擎。