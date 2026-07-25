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寶成示警子公司裕元工業獲利

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）昨（24）日代旗下裕元工業公告盈利警告，根據今年上半年未經審核合併財務報表所作的初步檢視，預期上半年歸屬於母公司寶成的稅後淨利，將較去年同期1.712億美元減少約55%至60%。

足球鞋製造龍頭志強-KY昨天也公布上半年自結合併損益，第2季合併營收54.29億元、年增3%，稅後純益2.94億元、年減16.4%，每股稅後純益（EPS）1.47元；上半年合併營收107.86億元、年減4.4%，稅後純益5.34億元、年減39.8%，EPS 2.67元。

裕元為寶成持股51.36%的重要子公司，主要負責集團製鞋業務。寶成累計上半年合併營收1,260.9億元、年減2.9%；裕元上半年自結營收39.72億美元、年減2.2%，其中，製鞋業務累計營收年減4.7%。

根據裕元現有資料，上述的溢利（稅後淨利）降幅，主要因為其製造業務的經營環境面臨多重挑戰，需求疲弱導致銷售規模下降，疊加成本上升及產效承壓，對上半年製造業務毛利率造成負面影響。

寶成坦言，受總體經濟不確定性、關稅政策及通膨風險的影響，終端備貨需求保守，品牌客戶下單更為審慎，導致上半年訂單需求波動加劇，裕元製造業務營收較去年同期減少4.7%，而關稅讓利亦帶來負面影響。

其次，人工及製費成本上升，也對獲利造成影響。寶成指出，配合裕元長期產能布局，新建廠區按計畫持續爬坡，製造業務人數較去年同期上升。加上各地薪資上漲，而加班及其他無效成本節降未達設定目標，共同推高整體人工及製費成本。

第三是生產排程失衡，今年第1季裕元三大產地長假重疊，為生產排程帶來諸多挑戰，且第2季各廠區按月訂單愈趨波動、調度不易，而國際局勢與供應鏈的不確定性亦造成進一步干擾。

儘管裕元已積極協調訂單節奏以緩解相關影響，各製造廠區於今年上半年仍持續面臨產能負載高度不均問題，致使產效下降並進一步推升鞋履製造單位成本。

展望下半年，由於第2季已回到成長軌道，隨著第3季、第4季進入產業傳統旺季，加上美加墨世足賽等大型運動賽事帶動的拉貨潮，尤其Nike與Adidas都把握今年世足的機會，爭搶美國足球商機，法人預期，寶成的營運有望逐季增溫。

EPS 營收 寶成

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