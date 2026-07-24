互動財報／上半年EPS 1.05元 董座劉美蘭兼任執行長、鄭元森升任總座

新竹地檢署今（24）日發布新聞表示，調查頎邦科技吳姓董事長（吳非艱）等7人，涉嫌違反證券交易法，7人於民國105年至108年間違背職務侵占公司資產，經檢察官複訊後認犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知吳姓董事長（吳非艱）以新臺幣3000萬元交保，其餘涉案6名被告分別裁定30萬元至2000萬元不等交保。

2026-07-24 18:17