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互動財報／上半年EPS 1.05元 董座劉美蘭兼任執行長、鄭元森升任總座
互動國際數位（6486）24日董事會公布第2季及上半年財報，受毛利率低於去年表現影響，第2季單季每股純益0.46元，上半年每股純益1.05元，低於去年同期2.02元。
互動去年每股純益5.78元，今年每股配發6元現金股利，7月15日進行除息交易，除息參考價72.9元，除息前一日收盤價84.9元，互動24日上漲2.4元，收78.6元，緩步邁向填息。
互動董事會也通過新人事案，董事長暨總經理劉美蘭卸任總經理職務，兼任執行長；執行副總鄭元森升任總經理。
累計互動第2季單季營收5.71億元，季增22.8%，毛利率24%，低於上季32.8%，歸屬母公司業主淨利2,320萬元，季減22.7%，每股純益0.46元；上半年營收10.36億元，年增15%，為歷史次高，毛利率27.85%，低於去年同期38.7%，歸屬母公司業主淨利5,320萬元，年減48%，每股純益1.05元。
互動是國內唯一同時具備跨足電信、行動通訊、媒體暨有線電視、雲端資訊及地理資訊等產品之系統整合廠商，提供客製化方案解決技術服務。近年看準5G、寬頻網路、高速傳輸與雲端應用普及，通訊網路成關鍵基礎建設核心，加上資安防護需求提升，積極搶進市場，並關注低軌衛星工程、電信基地台建置及大型場域無線網路整合專案。
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