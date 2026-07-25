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長興6月每股稅前賺0.24元
長興（1717）及子公司長廣昨（24）日公告6月自結獲利數字。受惠半導體封裝材料、精密設備等出貨升溫，長興6月稅前盈餘2.84億元，年增97.3％，每股盈餘0.24元；上半年稅前盈餘17.91億元，年增71.7％，每股盈餘1.53元，寫近四年同期新高。
長廣因近期股價波動，依規定公告相關財務數字，6月稅後純益2,400萬元，年增124%，每股盈餘0.3元，超過首季的0.21元，單月賺贏一季。法人看好下半年三段式壓模設備認列數有望較上半年成長，優化獲利表現。
長興指出，中東局勢6月趨緩，上游原物料價格回落，客戶需求略有降溫，6月營收38.31億元，較前月略減，但仍年增16.2％。合成樹脂、特用材料6月出貨量月減，電子材料則在精密設備認列營收貢獻下回升，半導體先進封裝材料出貨量增加。
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