長興6月每股稅前賺0.24元

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）昨（24）日代旗下裕元工業公告盈利警告，根據今年上半年未經審核合併財務報表所作的初步檢視，預期上半年歸屬於母公司寶成的稅後淨利，將較去年同期1.712億美元減少約55%至60%。

2026-07-25 00:31