神達接單旺 在美擴廠

因應AI伺服器龐大訂單需求，神達（3706）持續擴充美國產能，昨（24）日代子公司MiTAC Information Systems Corp.公告，取得位於美國加州費利蒙（Fremont）三棟不動產使用權，主要是公司營運所需。隨著新產能持續開出，神達加州AI伺服器聚落逐漸成形。

神達公告標的物為美國加州三棟建物，交易相對人為CLPF GATEWAY FREMONT LP。交易單位數量為建物210,795平方英尺，每月租金依承租面積調整，之後每年隨物價調整。

神達因應大客戶甲骨文及其他CSP業者訂單，近年持續擴增美國產能，產能主要集中於加州，神達在加州紐華克、聖荷西及費利蒙皆設有廠區。依據神達規劃，在費利蒙第一棟廠房今年第4季啟用，其餘廠房產能陸續於明年第1季後開出。本次新租借的三棟建物，同樣位於費利蒙，預計2027年底到2028年陸續完工啟用。